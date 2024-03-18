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Эйтон сказал, что его медленный старт в «Портленд» вызван отчасти сном на надувном матрасе

Эйтон сказал, что его медленный старт в «Портленд» вызван отчасти сном на надувном матрасе
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Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон поделился эмоциями после перехода в клуб.

«Моё тело принадлежит не только мне. Люди забывают, что разница между мной и другими игроками в том, что я приспосабливаюсь ко всему. Нелегко чувствовать себя полностью комфортно в новой обстановке, даже просыпаться очень тяжело. Какое-то время у меня не было кровати, и мне приходилось спать на надувном матрасе, пытаясь приспособиться к новой среде.

Но, независимо от этого, на площадке я стараюсь изо всех сил. В матче с «Пеликанс» я чувствовал, что команда тоже старалась. Мы все приложили максимум усилий, и я старался сохранять позитивный настрой ради своих товарищей по команде. Это то, что я хочу, чтобы люди видели – что бы ни случилось, я отдам все силы, чтобы играть наилучшим образом», — приводит слова Эйтона портал Yardbarker.

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