Эйтон сказал, что его медленный старт в «Портленд» вызван отчасти сном на надувном матрасе

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон поделился эмоциями после перехода в клуб.

«Моё тело принадлежит не только мне. Люди забывают, что разница между мной и другими игроками в том, что я приспосабливаюсь ко всему. Нелегко чувствовать себя полностью комфортно в новой обстановке, даже просыпаться очень тяжело. Какое-то время у меня не было кровати, и мне приходилось спать на надувном матрасе, пытаясь приспособиться к новой среде.

Но, независимо от этого, на площадке я стараюсь изо всех сил. В матче с «Пеликанс» я чувствовал, что команда тоже старалась. Мы все приложили максимум усилий, и я старался сохранять позитивный настрой ради своих товарищей по команде. Это то, что я хочу, чтобы люди видели – что бы ни случилось, я отдам все силы, чтобы играть наилучшим образом», — приводит слова Эйтона портал Yardbarker.