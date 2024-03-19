Трипл-дабл Уайта помог «Бостону» обыграть «Детройт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 119:94.

В составе победителей самым результативным стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 31 очко. Деррик Уайт оформил трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передач.

Лучшей результативностью в составе «Детройта» отличился Джейден Иви, который набрал 21 очко.

Таким образом, «Бостон» продлил победную серию до шести матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд. В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Милуоки Бакс», а «Детройт» проведёт матч с «Индианой Пэйсерс».