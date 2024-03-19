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Бостон Селтикс – Детройт Пистонс 119:94, как сыграли, кто победил, результат матча НБА 19 марта

Трипл-дабл Уайта помог «Бостону» обыграть «Детройт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 119:94.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 94
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Браун - 31, Притчард - 23, Уайт - 22, Порзингис - 20, Спрингер - 6, Михайлюк - 6, Корнет - 4, Бриссетт - 3, Тиллман - 2, Уолш - 2, Петерсон, Кета
Детройт Пистонс: Айви - 21, Уайзмен - 12, Флинн - 11, Эвбуомван - 11, Умуде - 10, Дюрен - 8, Сассер - 8, Стюарт - 5, Фурнье - 3, Браун - 2

В составе победителей самым результативным стал Джейлен Браун, который записал в свой актив 31 очко. Деррик Уайт оформил трипл-дабл из 22 очков, 10 подборов и 10 передач.

Лучшей результативностью в составе «Детройта» отличился Джейден Иви, который набрал 21 очко.

Таким образом, «Бостон» продлил победную серию до шести матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд. В следующем матче регулярного чемпионата «Бостон» встретится с «Милуоки Бакс», а «Детройт» проведёт матч с «Индианой Пэйсерс».

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