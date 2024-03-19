Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чикаго Буллз — Портленд 110:107, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 19 марта

30 очков Анферни Саймонса не помогли «Портленду» обыграть «Чикаго»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 марта, в Чикаго состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Чикаго Буллз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева одержали победу со счётом 110:107.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
110 : 107
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Чикаго Буллз: Дерозан - 28, Досунму - 23, Вучевич - 22, Драммонд - 9, Битим - 9, Крэйг - 6, Карузо - 5, Терри - 5, Картер - 3, Саного, Фанк, Тэйлор, Дрелл
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 30, Эйтон - 25, Хендерсон - 14, Рит - 14, Бэнтон - 11, Мюррэй - 10, Уокер - 3, Тибулл, Браун, Минайя, Камара, Баджи, Рупер

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Анферни Саймонс. На его счету 30 очков, три подбора и девять результативных передач. Его партнёр по команде центровой Деандре Эйтон отметился даблом-даблом: 25 очков, 15 подборов и одна передача.

Самым результативным в составе «Чикаго» стал форвард Демар Дерозан. Он набрал 28 очков, совершил пять подборов и отдал шесть передач. Айо Досунму отметился 23 очками, одним подбором и 10 передачами.

После 69 матчей «Чикаго» занимает девятое место в Восточной конференции с 34 победами и 35 поражениями. «Портленд» расположился на 14-й строчке Западной конференции с 19 победами в 68 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android