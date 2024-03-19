30 очков Анферни Саймонса не помогли «Портленду» обыграть «Чикаго»

Сегодня, 19 марта, в Чикаго состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Чикаго Буллз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Хозяева одержали победу со счётом 110:107.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Анферни Саймонс. На его счету 30 очков, три подбора и девять результативных передач. Его партнёр по команде центровой Деандре Эйтон отметился даблом-даблом: 25 очков, 15 подборов и одна передача.

Самым результативным в составе «Чикаго» стал форвард Демар Дерозан. Он набрал 28 очков, совершил пять подборов и отдал шесть передач. Айо Досунму отметился 23 очками, одним подбором и 10 передачами.

После 69 матчей «Чикаго» занимает девятое место в Восточной конференции с 34 победами и 35 поражениями. «Портленд» расположился на 14-й строчке Западной конференции с 19 победами в 68 играх.