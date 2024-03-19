Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс совершил один из лучших данков в нынешнем сезоне НБА в матче с «Ютой»

Энтони Эдвардс совершил один из лучших данков в нынешнем сезоне НБА в матче с «Ютой»
Аудио-версия:
Комментарии

Сейчас, 19 марта, в Солт-Лейк-Сити идёт матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Ютой Джаз» и «Миннесотой Тимбервулвз». Счёт на начало четвёртой четверти 90:91.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
104 : 114
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Секстон - 24, Маркканен - 22, Джордж - 15, Коллинс - 11, Хендрикс - 8, Данн - 8, Хортон-Такер - 7, Кесслер - 6, Сенсабо - 3, Льюис, Саманич, Юртсевен
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 32, Рид - 17, Александер-Уолкер - 13, Маклафлин - 11, Андерсон - 10, Макдэниелс - 9, Моррис - 8, Гарза - 8, Конли - 4, Уоррен - 2, Мур, Майнотт, Миллер

За пять с половиной минут защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс совершил один из лучших данков в нынешнем сезоне НБА. 22-летний баскетболист совершил перехват на своей половине площадки и, отыгравшись с партнёром по команде защитником Никилом Александер-Уолкером, отправил мяч в корзину соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне Эдвардс сыграл 64 матча, в которых в среднем набирал 26,5 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал пять результативных передач.

После 67 матчей «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции с 46 победами и 21 поражением. «Юта Джаз» расположилась на 12-й строчке с 29 победами в 67 играх.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android