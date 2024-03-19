Энтони Эдвардс совершил один из лучших данков в нынешнем сезоне НБА в матче с «Ютой»

Сейчас, 19 марта, в Солт-Лейк-Сити идёт матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Ютой Джаз» и «Миннесотой Тимбервулвз». Счёт на начало четвёртой четверти 90:91.

За пять с половиной минут защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс совершил один из лучших данков в нынешнем сезоне НБА. 22-летний баскетболист совершил перехват на своей половине площадки и, отыгравшись с партнёром по команде защитником Никилом Александер-Уолкером, отправил мяч в корзину соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне Эдвардс сыграл 64 матча, в которых в среднем набирал 26,5 очка, совершал 5,4 подбора и отдавал пять результативных передач.

После 67 матчей «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции с 46 победами и 21 поражением. «Юта Джаз» расположилась на 12-й строчке с 29 победами в 67 играх.