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Юта Джаз — Миннесота 110:119, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 19 марта

32 очка Энтони Эдвардса принесли «Миннесоте» победу над «Ютой»
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Сегодня, 19 марта, в Солт-Лейк-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местная «Юта Джаз» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 119:100.

НБА - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
100 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Юта Джаз: Секстон - 22, Джордж - 18, Хендрикс - 15, Юртсевен - 14, Сенсабо - 8, Джузэнг - 8, Кесслер - 7, Данн - 4, Престон - 2, Поттер - 2, Хортон-Такер, Льюис, Саманич
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Конли - 25, Рид - 22, Гарза - 9, Макдэниелс - 8, Александер-Уолкер - 8, Майнотт - 5, Андерсон - 4, Маклафлин - 3, Моррис - 2, Уоррен - 2, Мур, Миллер

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 32 очка, семь подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде центровой Наз Рид отметился 17 очками и четырьмя подборами.

Самым результативным в составе «Юты» стал форвард Лаури Маркканен. Он набрал 22 очка, совершил 12 подборов и отдал одну передачу. Разыгрывающий Коллин Секстон отметился 24 очками и двумя передачами.

После 67 матчей «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции с 46 победами и 21 поражением. «Юта Джаз» расположилась на 12-й строчке с 29 победами в 67 играх.

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