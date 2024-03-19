32 очка Энтони Эдвардса принесли «Миннесоте» победу над «Ютой»

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Сегодня, 19 марта, в Солт-Лейк-Сити состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местная «Юта Джаз» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу со счётом 119:100.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. На его счету 32 очка, семь подборов и восемь результативных передач. Его партнёр по команде центровой Наз Рид отметился 17 очками и четырьмя подборами.

Самым результативным в составе «Юты» стал форвард Лаури Маркканен. Он набрал 22 очка, совершил 12 подборов и отдал одну передачу. Разыгрывающий Коллин Секстон отметился 24 очками и двумя передачами.

После 67 матчей «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции с 46 победами и 21 поражением. «Юта Джаз» расположилась на 12-й строчке с 29 победами в 67 играх.