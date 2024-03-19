Все результаты игрового дня НБА 19 марта
Сегодня, 19 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
Все результаты игрового дня НБА 19 марта
- «Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 103:108.
- «Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 119:94.
- «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 98:91.
- «Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:107.
- «Юта Джаз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 104:114.
- «Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс» —: —.
- «Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлиз» —: —.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта Хоукс» —: —.
Новость дополняется...
Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. На его счету 32 очка, семь подборов и восемь результативных передач. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси. Он набрал 30 очков, совершил восемь подборов и отдал 10 передач.
Комментарии