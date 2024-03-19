Сегодня, 19 марта, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Все результаты игрового дня НБА 19 марта

«Индиана Пэйсерс» — «Кливленд Кавальерс» — 103:108.

«Бостон Селтикс» — «Детройт Пистонс» — 119:94.

«Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит» — 98:91.

«Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 110:107.

«Юта Джаз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 104:114.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Йорк Никс» —: —.

«Сакраменто Кингз» — «Мемфис Гриззлиз» —: —.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Атланта Хоукс» —: —.

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Среди ярких индивидуальных перформансов стоит отметить игру защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса. На его счету 32 очка, семь подборов и восемь результативных передач. Также стоит упомянуть разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси. Он набрал 30 очков, совершил восемь подборов и отдал 10 передач.