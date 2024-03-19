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34 очка Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Голден Стэйт»

34 очка Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Голден Стэйт»
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Сегодня, 19 марта, в Сан-Франциско состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 119:112.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
112 : 119
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Джексон-Дэвис - 19, Томпсон - 18, Куминга - 16, Пол - 14, Уиггинс - 7, Пэйтон II - 6, Муди - 3, Грин - 2, Подзиемски, Луни, Сантос, Шарич, Киньонес
Нью-Йорк Никс: Брансон - 34, Макбрайд - 29, Дивинченцо - 18, Хартенштайн - 13, Харт - 10, Ачиува - 6, Бёркс - 5, Богданович - 4, Милтон, Джеффрис, Дьяките, Симс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету 34 очка, пять подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Майлз Макбрайд отметился 29 очками, одним подбором и двумя передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 27 очков, пять подборов и пять передач. Форвард Трэйс Джексон-Дэвис отметился даблом-даблом: 19 очков, 10 подборов и две передачи.

После 67 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 35 победами и 32 поражениями. «Нью-Йорк» расположился на четвёртой строчке Восточной конференции с 41 победой в 68 играх.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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