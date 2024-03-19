34 очка Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» обыграть «Голден Стэйт»

Сегодня, 19 марта, в Сан-Франциско состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 119:112.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету 34 очка, пять подборов и семь результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Майлз Макбрайд отметился 29 очками, одним подбором и двумя передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 27 очков, пять подборов и пять передач. Форвард Трэйс Джексон-Дэвис отметился даблом-даблом: 19 очков, 10 подборов и две передачи.

После 67 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 35 победами и 32 поражениями. «Нью-Йорк» расположился на четвёртой строчке Восточной конференции с 41 победой в 68 играх.