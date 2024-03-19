Энтони Дэвис высказался о Леброне после матча «Лейкерс» с «Атлантой»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением об игре лёгкого форварда команды Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Атланта Хоукс». Напомним, встреча завершилась победой «озёрников» со счётом 136:105.

«Леброн есть Леброн. Сейчас важное время. Он очень здорово бросал. Сегодня он был в режиме атаки, искал парней. При этом также здорово работал в обороне», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

В матче с «Атлантой» Леброн провёл 28:39 минуты и за это время набрал 25 очков, сделал семь подборов и отдал 10 результативных передач. «Лейкерс» сейчас занимают девятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции (37 побед – 32 поражения).