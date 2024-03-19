Стало известно, получил ли форвард «Юты» сотрясение мозга после данка Эдвардса

Тяжёлый форвард «Юты Джаз» Джон Коллинз получил ушиб головы, но всё же избежал сотрясения головного мозга после данка защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса во время матча их команд в рамках регулярного чемпионата НБА. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, Эдвардс исполнил эффектный данк в третьей четверти. 22-летний баскетболист совершил перехват на своей половине площадки и, отыгравшись с партнёром по команде защитником Никилом Александер-Уолкером, отправил мяч в корзину соперников через сопротивление Коллинза.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч завершился со счётом 119:110 в пользу «Тимбервулвз».