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Стало известно, получил ли форвард «Юты» сотрясение мозга после данка Эдвардса

Стало известно, получил ли форвард «Юты» сотрясение мозга после данка Эдвардса
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Тяжёлый форвард «Юты Джаз» Джон Коллинз получил ушиб головы, но всё же избежал сотрясения головного мозга после данка защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса во время матча их команд в рамках регулярного чемпионата НБА. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, Эдвардс исполнил эффектный данк в третьей четверти. 22-летний баскетболист совершил перехват на своей половине площадки и, отыгравшись с партнёром по команде защитником Никилом Александер-Уолкером, отправил мяч в корзину соперников через сопротивление Коллинза.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Матч завершился со счётом 119:110 в пользу «Тимбервулвз».

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