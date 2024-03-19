Пропавший воспитанник ЦСКА Антон Петухов найден мёртвым

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тело пропавшего баскетболиста Антона Петухова обнаружили в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом информирует пресс-служба организации «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

Сообщается, что тело спортсмена было обнаружено сегодня утром в районе села Частоостровское в Емельяновском районе специалистами «КГКУ Спасатель». В полиции подтвердили, что это тело пропавшего зимой Антона.

Фото: https://vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Молодой баскетболист пропал в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря.

Антон является воспитанником «Енисея» и ЦСКА. Выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе столичного клуба Петухов стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).

Летом прошлого года вместе с тренером дубля армейцев Александром Герасимовым перешёл в «Барнаул».