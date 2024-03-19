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Роджер Федерер сделал селфи с двойником Стива Керра

Роджер Федерер сделал селфи с двойником Стива Керра
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер встретился с двойником главного тренера «Голден Стэйт Уорриорз» Стивом Керром. Двойник известного тренера и прославленный теннисист сделали селфи.

Фото: FOX Sports

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Уорриорз» встречались с клубом «Нью-Йорк Никс». Игра закончилась в пользу «Никс» со счётом 119:112. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, в активе которого 34 очка, пять подборов и семь результативных передач. В составе «Голден Стэйт» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Стефен Карри. Он набрал 27 очков, пять подборов и пять передач.

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