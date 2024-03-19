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«Лучший в карьере». Энтони Эдвардс — о данке через форварда «Юты» Коллинза

«Лучший в карьере». Энтони Эдвардс — о данке через форварда «Юты» Коллинза
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал данк, который он сделал в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз». Его он исполнил в третьей четверти, когда совершил перехват на своей половине площадки и, отыгравшись с партнёром по команде Никилом Александер-Уолкером, отправил мяч в корзину соперников через сопротивление тяжёлого форварда «Юты» Джона Коллинза.

«Это был самый лучший данк в моей карьере. Но я вывихнул палец», — приводит слова Эдвардса ESPN US.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, матч между «Тимбервулвз» и «Джаз» завершился в пользу «Миннесоты» со счётом 114:104.

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