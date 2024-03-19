Андрей Кириленко оценил возможность попадания россиянина в топ-10 драфта НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу возможного попадания в топ-10 драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россиянина Егора Дёмина, который сейчас выступает за мадридский «Реал». По мнению Кириленко, у Дёмина большой потенциал, который он сможет реализовать в случае, если будет продолжать упорно работать.

«Будет ли это событием для нашего баскетбола? Конечно! Егор вообще один из талантливейших ребят, которые у нас есть. Меня постоянно ругают: не говори так о нём, ты его сглазишь. Сглазить он может только сам себя. Я верю в него, верю в его суперталант. Но, даже несмотря на это, его ждёт огромное количество работы. Если он не будет обращать внимания на весь этот шум, работать в своём ключе, то его потенциал реализуется. Пока он выбирает правильные пути, правильно реагирует не только на критику, но и на похвалу. Слушайте, ну если не хвалить, то половины НБА, наверное, не было бы. Леброн с 15 лет растёт человеком, которого хвалят. Он же не сломался. Считаю, о молодых игроках нужно говорить, нужно приучать их к этому. Они должны уметь справляться с ожиданиями и двигаться вперёд. Уметь балансировать между похвалой и критикой — тоже определённый вызов для Егора», — приводит слова Кириленко «Российская газета».

В настоящий момент Дёмину 18 лет.

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