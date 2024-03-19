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Защитник «Зенита» Эртель обвинил во лжи французскую баскетбольную федерацию

Защитник «Зенита» Эртель обвинил во лжи французскую баскетбольную федерацию
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34-летний легионер санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель рассказал, как его обманула французская баскетбольная федерация.

«Когда я сообщил, что подписал контракт с «Зенитом», они пообещали, что будут защищать меня. В итоге произошло обратное. На протяжении двух лет я терплю критику на телевидении и газетах. Якобы я предатель, хотя я сюда приехал просто, чтобы играть в баскетбол. Я сразу их предупредил о том, с какой командой подпишу контракт. Они плюнули на меня и подставили», — сказал Эртель на канале Deux Nuits Avec в YouTube.

В нынешнем сезоне Томас Эртель принял участие в 21 матче за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 13,8 очка, совершая 2,4 подбора и отдавая 8,4 результативной передачи.

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