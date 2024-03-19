Защитник «Зенита» Эртель рассказал, как отказался переехать в НБА

34-летний французский легионер санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель поделился воспоминаниями о том, как он отказался подписать контракт с командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Был ли шанс попасть в НБА? Совсем маленький, но был. Это произошло перед моим вторым контрактом в «Барселоне», и я выбрал остаться в Испании. Тут я получал почти в три раза больше, чем мне предлагали в НБА, рядом живут мои родители, да и вся моя семья уже успела переехать в Барселону. НБА никогда не была для меня чем-то, чем я был одержим», — сказал Эртель на канале Deux Nuits Avec в YouTube.

В нынешнем сезоне Томас Эртель принял участие в 21 матче за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 13,8 очка, совершая 2,4 подбора и отдавая 8,4 результативной передачи.