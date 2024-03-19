Игрок «Зенита» Эртель оценил «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге

34-летний французский легионер санкт-петербургского «Зенита» Томас Эртель поделился мнением о стадионе «Газпром Арена».

«Я был там пару раз, стадион действительно потрясающий. По-моему, два или три года назад на нём должен был пройти финал Лиги чемпионов, но тогда был ковид», — сказал Эртель на канале Deux Nuits Avec в YouTube.

В нынешнем сезоне Томас Эртель принял участие в 21 матче за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 13,8 очка, совершая 2,4 подбора и отдавая 8,4 результативной передачи. В данный момент сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке турнирной таблицы группы А Единой лиги. Подопечные Хавьера Паскуаля одержали 21 победу и потерпели девять поражений после 30 матчей в регулярном чемпионате.