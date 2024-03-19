Ряд игроков «Лейкерс» пропустит остаток сезона НБА — Рейтер

Баскетболисты команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд, Джарред Вандербилт и Гэйб Винсент пропустят остаток сезона. Об этом сообщает журналист Билл Рейтер в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, Вандербилт может успеть восстановиться до окончания сезона, но ожидается, что этого не произойдёт.

В данный момент команда «Лос-Анджелес Лейкерс» находится на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда одержала 37 побед и потерпела 32 поражения после 69 проведённых матчей.

Напомним, сегодня, 19 марта, «Лейкерс» одержали победу со счётом 136:105 над командой «Атланта Хоукс». Встреча прошла на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе.