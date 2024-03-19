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Ряд игроков «Лейкерс» пропустит остаток сезона НБА — Рейтер

Ряд игроков «Лейкерс» пропустит остаток сезона НБА — Рейтер
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Баскетболисты команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Кристиан Вуд, Джарред Вандербилт и Гэйб Винсент пропустят остаток сезона. Об этом сообщает журналист Билл Рейтер в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, Вандербилт может успеть восстановиться до окончания сезона, но ожидается, что этого не произойдёт.

В данный момент команда «Лос-Анджелес Лейкерс» находится на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда одержала 37 побед и потерпела 32 поражения после 69 проведённых матчей.

Напомним, сегодня, 19 марта, «Лейкерс» одержали победу со счётом 136:105 над командой «Атланта Хоукс». Встреча прошла на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2024, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
136 : 105
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 27, Джеймс - 25, Дэвис - 22, Хатимура - 17, Ривз - 12, Кристи - 11, Принс - 8, Хэйс - 7, Динвидди - 3, Мэйс - 2, Джайлс - 2, Льюис
Атланта Хоукс: Джонсон - 25, Богданович - 17, Мюррей - 13, Оконгву - 11, Крейчи - 11, Капела - 10, Хантер - 8, Фернанду - 5, Мэттьюз - 3, Форрест - 2, Янг, Мэтьюз
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