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Именитый защитник «Реала» не поможет команде в ближайшем матче Евролиги

Именитый защитник «Реала» не поможет команде в ближайшем матче Евролиги
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Именитый защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль не примет участия в матче 30-го тура баскетбольной Евролиги с берлинской «Альбой». Об этом сообщает журналистка Пилар Касадо в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, игрок не поехал с командой в Берлин. Скорее всего, Льюль также не сыграет с белградским «Партизаном» в 31-м туре Евролиги. Хорватский форвард «Реала» Марио Хезонья и французский центровой мадридцев Венсан Пуарье, напротив, приехали в столицу Германии.

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Матч между «Альбой» и «Реалом» состоится сегодня, 19 марта. Противостояние стартует в 22:00 по московскому времени. В данный момент мадридцы возглавляют турнирную таблицу Евролиги. «Альба» находится на последнем месте.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
19 марта 2024, вторник. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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