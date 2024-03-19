Именитый защитник «Реала» не поможет команде в ближайшем матче Евролиги

Именитый защитник мадридского «Реала» Серхио Льюль не примет участия в матче 30-го тура баскетбольной Евролиги с берлинской «Альбой». Об этом сообщает журналистка Пилар Касадо в социальной сети Х (бывший Twitter).

По информации источника, игрок не поехал с командой в Берлин. Скорее всего, Льюль также не сыграет с белградским «Партизаном» в 31-м туре Евролиги. Хорватский форвард «Реала» Марио Хезонья и французский центровой мадридцев Венсан Пуарье, напротив, приехали в столицу Германии.

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Матч между «Альбой» и «Реалом» состоится сегодня, 19 марта. Противостояние стартует в 22:00 по московскому времени. В данный момент мадридцы возглавляют турнирную таблицу Евролиги. «Альба» находится на последнем месте.