«Выжимай из себя все соки». Леброн Джеймс объяснил баскетболистам, как достичь успеха

Форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что нужно делать, чтобы стать успешным баскетболистом.

«Если ты хочешь максимизировать всё, что у тебя есть в твоей карьере, максимизировать свои способности, то выжимай из себя все соки (в оригинальной фразе использовано нецензурное выражение — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Джеймс на подкасте Mind Your Game.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс принял участие в 60 матчах за «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем за игру 25,5 очка, совершая 7,2 подбора и отдавая 8,1 результативной передачи.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020) и лучшим снайпером в истории регулярных сезонов и плей-офф НБА.