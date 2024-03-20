Лука Дончич раздал автографы на шестиколёсном пикапе. Видео

Словенский защитник, лидер команды «Даллас Маверикс» Лука Дончич выехал на шестиколёсном пикапе Apocalypse Hellfire 6×6 и раздал автографы болельщикам.

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе:

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич принял участие в 59 матчах за «Даллас Маверикс», набирая в среднем за игру 34,4 очка, совершая девять подборов и отдавая 9,7 результативной передачи. Дончич получал награду новичка года в НБА (2019). Также он является пятикратным участником Матча всех звёзд НБА (2020-2024).

В данный момент «Даллас Маверикс» находится на седьмой строчке турнирной таблицы Западной конференции НБА. Команда завоевала 39 побед и потерпела 29 поражений после 68 проведённых матчей.