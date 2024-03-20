Единая лига сезона-2023/2024: расписание матчей 20 марта

В среду, 20 марта, пройдёт игровой день в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Будет сыграно три матча. Первыми на паркет «Нагорный» выйдут баскетболисты «Пари Нижний Новгород» и «Минска». Затем встречи проведут «Локомотив-Кубань» — «Парма» и ЦСКА — «Енисей».
19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Минск»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Пари Нижний Новгород» (10-22) — седьмое место группы Б; «Минск» (0-32) — восьмое место группы Б.
19:30: «Локомотив-Кубань» — «Парма»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: «Локомотив-Кубань» (20-10) — четвёртое место группы А; «Парма» (18-13) — пятое место группы А.
20:00: ЦСКА — «Енисей»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Турнирное положение: ЦСКА (24-7) — второе место группы А; «Енисей» (16-15) — шестое место группы А.
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