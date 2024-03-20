«Боже мой». Энтони Эдвардс отреагировал на свой данк в матче с «Ютой»

Атакующий защитник, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс отреагировал на свой данк в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Юта Джаз» (114:104).

«Боже мой. Это лучший данк в моей карьере. Я не собираюсь врать», — приводит слова Эдвардва Ballislife.com в соцсети Х (ранее твиттер).

За пять с половиной минут защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс совершил один из лучших данков в нынешнем сезоне НБА. 22-летний баскетболист совершил перехват на своей половине площадки и, отыгравшись с партнёром по команде защитником Никилом Александер-Уолкером, отправил мяч в корзину соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В текущем сезоне Эдвардс сыграл 64 матча, в которых в среднем набирал 26,5 очка, 5,4 подбора и пять результативных передач. После 67 матчей «Миннесота» занимает третье место в Западной конференции с 46 победами и 21 поражением. «Юта Джаз» расположилась на 12-й строчке с 29 победами в 67 играх.