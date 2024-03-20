Евролига: расписание всех матчей 20 марта

Сегодня, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено четыре матча 30-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Евролиги 20 марта:

«Фенербахче» – «Барселона» (начало матча — в 20:45 мск)

«Монако» – «Милан» (21:00 мск)

«Црвена Звезда» – «Панатинаикос» (22:00 мск)

«Валенсия» – «Бавария» (22:30 мск).

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».