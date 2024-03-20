Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: расписание всех матчей 20 марта

Евролига: расписание всех матчей 20 марта
Комментарии

Сегодня, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоится очередной игровой день. В общей сложности будет проведено четыре матча 30-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч, запланированных на сегодня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Расписание матчей Евролиги 20 марта:

«Фенербахче» – «Барселона» (начало матча — в 20:45 мск)
«Монако» – «Милан» (21:00 мск)
«Црвена Звезда» – «Панатинаикос» (22:00 мск)
«Валенсия» – «Бавария» (22:30 мск).

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2024, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2024, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Олимпия Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2024, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2024, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, последний (34-й) тур регулярного чемпионата Евролиги состоится с 11 по 12 апреля. «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал».

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.
Материалы по теме
Матч от первого лица? В Евролиге к этому постепенно приходят. Красота — да и только
Матч от первого лица? В Евролиге к этому постепенно приходят. Красота — да и только
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android