Форвард «Минска» Секушенко назвал сильные стороны «Нижнего Новгорода»

Лёгкий форвард «Минска» Артём Секушенко поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 20 марта, в 19:00 мск.
«Я рад вернуться на паркет спустя три месяца, в предыдущем матче было волнительно. Следующая игра у нас на выезде против «Пари Нижний Новгород».
Это дисциплинированный и очень грамотный соперник, у которого сильные стороны — обострения с периметра и точность трёхочковых бросков. Верю, что у нашей команды всё получится», — приводит слова Секушенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.