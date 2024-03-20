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Форвард «Минска» Секушенко назвал сильные стороны «Нижнего Новгорода»

Форвард «Минска» Секушенко назвал сильные стороны «Нижнего Новгорода»
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Лёгкий форвард «Минска» Артём Секушенко поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 20 марта, в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б
20 марта 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Минск
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я рад вернуться на паркет спустя три месяца, в предыдущем матче было волнительно. Следующая игра у нас на выезде против «Пари Нижний Новгород».

Это дисциплинированный и очень грамотный соперник, у которого сильные стороны — обострения с периметра и точность трёхочковых бросков. Верю, что у нашей команды всё получится», — приводит слова Секушенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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