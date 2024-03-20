Форвард «Минска» Секушенко назвал сильные стороны «Нижнего Новгорода»

Лёгкий форвард «Минска» Артём Секушенко поделился ожиданиями по поводу предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород», который состоится сегодня, 20 марта, в 19:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа Б Единая лига ВТБ . Группа Б 20 марта 2024, среда. 19:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Минск Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я рад вернуться на паркет спустя три месяца, в предыдущем матче было волнительно. Следующая игра у нас на выезде против «Пари Нижний Новгород».

Это дисциплинированный и очень грамотный соперник, у которого сильные стороны — обострения с периметра и точность трёхочковых бросков. Верю, что у нашей команды всё получится», — приводит слова Секушенко официальный сайт Единой лиги ВТБ.