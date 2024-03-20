Йовица Арсич рассказал о мотивации «Енисея» перед матчем с ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич конкретизировал мотивационную часть для своей команды перед очередным матчем в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 20 марта, в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 20 марта 2024, среда. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Енисей Красноярский край Кто победит в основное время? П1 X П2

«ЦСКА — единственная команда, которая в этом сезоне нам не покорялась, и у нас есть огромная мотивация, чтобы это сделать. Нам не будет легко, но мы попробуем. У нас в впереди ещё пять матчей второго этапа, и мы работаем на победу в каждой игре», — цитирует Арсича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что на данный момент армейцы располагаются на втором месте группы А, имея в своём распоряжении 24 победы при семи поражениях. Красноярцы, в свою очередь, находятся на шестом месте группы А с 16 победами при 15 поражениях.