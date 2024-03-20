Россиянин Павел Савков стал MVP матча во втором испанском дивизионе

Российский атакующий защитник Павел Савков, который на правах аренды выступает за «Гипускоа» во втором испанском дивизионе, во время встречи с клубом «Лерида» (87:72) набрал 17 очков (попадание с ближней дистанции + 5 из 5 из-за дуги). Кроме того, российский баскетболист совершил пять подборов, отдал одну результативную передачу, а также сделал один блок-шот.

Как информирует телеграм-канал «Перехват», Павел стал MVP встречи.

Напомним, Савков является игроком «Басконии». В аренду в «Гипускоа» она отдала россиянина в конце февраля этого года. В системе «Басконии» Павел находится с 16 лет. В прошлом сезоне он дебютировал за основную команду в чемпионате Испании в матче с «Бильбао». Павел провёл на площадке почти четыре минуты и набрал четыре очка.