Секулич назвал главный козырь «Пармы» перед матчем с «Локомотивом» в Единой лиге

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Пармой», который пройдёт в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 20 марта 2024, среда. 19:30 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Парма Пермский край Кто победит в основное время? П1 X П2

«На чём нужно фокусировать внимание в матче с «Пармой»? Они всегда дают жёсткий контакт, здорово борются один на один и игра на подборах – это точно их козырь. К этому нужно быть готовым с первых минут. Необходимо держать в уме много факторов, ведь их сильная сторона – это командное взаимодействие», – приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, матч между «Локомотивом-Кубань» и «Пармой» пройдёт сегодня, 20 марта, в Краснодаре. Встреча запланирована на 19:30 мск.

На данный момент краснодарский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А, а пермская команда расположилась следом – на пятой строчке.