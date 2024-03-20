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Секулич назвал главный козырь «Пармы» перед матчем с «Локомотивом» в Единой лиге

Секулич назвал главный козырь «Пармы» перед матчем с «Локомотивом» в Единой лиге
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Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Пармой», который пройдёт в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа А
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Парма
Пермский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На чём нужно фокусировать внимание в матче с «Пармой»? Они всегда дают жёсткий контакт, здорово борются один на один и игра на подборах – это точно их козырь. К этому нужно быть готовым с первых минут. Необходимо держать в уме много факторов, ведь их сильная сторона – это командное взаимодействие», – приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, матч между «Локомотивом-Кубань» и «Пармой» пройдёт сегодня, 20 марта, в Краснодаре. Встреча запланирована на 19:30 мск.

На данный момент краснодарский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице группы А, а пермская команда расположилась следом – на пятой строчке.

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