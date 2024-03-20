Дрэймонд Грин выбрал между Ирвингом и Дюрантом в контексте лучших скореров НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин комплиментарно высказался о разыгрывающем «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинге.

«Кайри Ирвинг — скорер, которым все считают Кевина Дюранта. Но если действовать правильно, можно затруднить игру Дюранта. С Кайри Ирвингом это не пройдёт. Усложнить задачу для него не получится. Он один из лучших по броскам с трёхочковой дистанции, один из лучших по реализации бросков со средней дистанции. Он умеет бросать обеими руками», — сказал Грин на канале The Draymond Green Show в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг к настоящему моменту принял участие в 47 матчах, в которых в среднем набирал 25,4 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 5,2 передачи.