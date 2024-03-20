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Инсайдер: форвард «Валенсии» Оджелей достиг соглашения с «Црвеной Звездой»

Инсайдер: форвард «Валенсии» Оджелей достиг соглашения с «Црвеной Звездой»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шеми Оджелей, выступающий на испанскую «Валенсию», достиг соглашения с «Црвеной Звездой», сообщает обозреватель Неманья Зорич.

Сообщается, что американец проведёт за команду из Сербии следующий сезон.

Шеми Оджелею 29 лет. После сезона-2016/2017, проведённого в университете, Оджелей подал заявку на драфт НБА, но не нанял агента, чтобы иметь возможность вернуться в учебное заведение. Игрок был выбран «Бостон Селтикс» во втором раунде под 37-м номером и провёл в команде четыре года.

В августе 2021-го Оджелей подписал контракт с «Милуоки Бакс», но уже в феврале его обменяли в «Лос-Анджелес Клипперс», после чего он перешёл в итальянский «Виртус», а затем — в «Валенсию».

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