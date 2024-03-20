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Марк Джексон назвал топ-5 разыгрывающих в истории, Карри не попал в список

Бывший главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» американец Марк Джексон назвал на своём подкасте пять лучших разыгрывающих в истории. Примечательно, что звезда «Уорриорз» Стефен Карри, тренировавшийся под его руководством, в список не попал.

1. Мэджик Джонсон;

2. Айзея Томас;

3. Джон Стоктон;

4. Джейсон Кидд;

5. Стив Нэш/Крис Пол.

Напомним, после 67 игр «Голден Стэйт Уорриорз» занимает 10-е место в зачёте Западной конференции НБА, находясь на границе зоны плей-ин. Действующим лидером является «Оклахома-Сити Тандер».

Ранее четырёхкратный чемпион НБА и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, как Карри повлиял на лигу.