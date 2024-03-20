«Нижний Новгород» обыграл «Минск» в матче Единой лиги

В Нижнем Новгороде завершился матч группового этапа Единой лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Минском» из Беларуси. Победу со счётом 74:61 (16:16, 24:18, 14:15, 20:12) одержал «Нижний Новгород».

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Кендалл Смит, на его счету 21 очко, 14 очков набрал российский форвард Александр Ганькевич. В составе «Минска» отличился американский центровой Зак Смит, набравший 21 очко, 17 очков записал на свой счёт канадец Джарред Огунгбени-Джексон.

Свой следующий матч «Нижний Новгород» проведёт в воскресенье, 24 марта, и встретится с «Самарой». Минск 24 марта сыграет с московской «Руной». Действующим лидером группы «Б» является «Уралмаш» из Екатеринбурга.