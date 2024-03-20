«Нижний Новгород» обыграл «Минск» в матче Единой лиги
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В Нижнем Новгороде завершился матч группового этапа Единой лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Минском» из Беларуси. Победу со счётом 74:61 (16:16, 24:18, 14:15, 20:12) одержал «Нижний Новгород».
Самым результативным игроком в составе победителей стал американский разыгрывающий Кендалл Смит, на его счету 21 очко, 14 очков набрал российский форвард Александр Ганькевич. В составе «Минска» отличился американский центровой Зак Смит, набравший 21 очко, 17 очков записал на свой счёт канадец Джарред Огунгбени-Джексон.
Единая лига ВТБ . Группа Б
20 марта 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
74 : 61
Минск
Минск
Пари Нижний Новгород: Смит - 21, Ганькевич - 14, Воронцевич - 12, Близнюк - 7, Стребков - 6, Бабурин - 6, Зоткин - 5, Чадов - 2, Беленицкий - 1, Ганькевич, Понкрашов, Новакович
Минск: Смит - 21, Огунгбени-Джексон - 17, Микульский - 8, Чебашек - 5, Борисевич - 4, Шливанчанин - 3, Мотовилов - 2, Куратник - 1, Коско, Дуду, Секушенко, Аладко
Свой следующий матч «Нижний Новгород» проведёт в воскресенье, 24 марта, и встретится с «Самарой». Минск 24 марта сыграет с московской «Руной». Действующим лидером группы «Б» является «Уралмаш» из Екатеринбурга.
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