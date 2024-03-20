«Мы не витаем в облаках». Евгений Пашутин — о поражении «Пармы» от «Локомотива-Кубань»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных от краснодарского «Локомотива-Кубань». Встреча между клубами происходила в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Локомотив» – это серьёзный коллектив. Для нас матчи с ними – хороший вызов, чтобы доказать, что мы занимаем в топ-6 своё место. Сейчас мы не витаем в облаках, просто стараемся играть все вместе, друг за друга. И, конечно, если заходим в концовку, то ищем способы довести матч до победы. Из команд первой четвёрки против всех сложно играть, но мы стараемся. Хотим как можно лучше себя подготовить к плей-офф. Играем каждый следующий матч как самый важный», – приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».

«Локомотив-Кубань» одержал победу со счётом 89:85. На данный момент краснодарский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице группы «А», а «Парма» расположилась на строчку ниже – на пятом месте.