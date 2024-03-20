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«Мы не витаем в облаках». Евгений Пашутин — о поражении «Пармы» от «Локомотива-Кубань»

«Мы не витаем в облаках». Евгений Пашутин — о поражении «Пармы» от «Локомотива-Кубань»
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных от краснодарского «Локомотива-Кубань». Встреча между клубами происходила в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Локомотив» – это серьёзный коллектив. Для нас матчи с ними – хороший вызов, чтобы доказать, что мы занимаем в топ-6 своё место. Сейчас мы не витаем в облаках, просто стараемся играть все вместе, друг за друга. И, конечно, если заходим в концовку, то ищем способы довести матч до победы. Из команд первой четвёрки против всех сложно играть, но мы стараемся. Хотим как можно лучше себя подготовить к плей-офф. Играем каждый следующий матч как самый важный», – приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».

«Локомотив-Кубань» одержал победу со счётом 89:85. На данный момент краснодарский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице группы «А», а «Парма» расположилась на строчку ниже – на пятом месте.

Единая лига ВТБ . Группа А
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 85
Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 19, Уайт - 15, Акун-Пёрселл - 12, Емченко - 11, Мартюк - 9, Елатонцев - 7, Щербенев - 5, Темиров - 4, Узинский - 4, Ндур - 3, Квитковских, Ведищев
Парма: Риз - 22, Джонсон - 14, Брайс - 13, Абдулбасиров - 12, Ильницкий - 10, Соломон - 8, Платунов - 6, Перевалов, Халтурин, Морозов, Тучков, Чебуркин
Мнение перед матчем:
Исход матча решат детали. «Локо» и «Парма» сойдутся в борьбе за место под солнцем
Исход матча решат детали. «Локо» и «Парма» сойдутся в борьбе за место под солнцем
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