Секулич рассказал, что не получилось у «Локомотива-Кубань» в матче с «Пармой»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился мнением о матче с «Пармой» во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В атаке нам очень тяжело давались трёхочковые, которые «Парма» позволяла нам бросать. Но, даже несмотря на низкий процент реализации, я доволен нашей сегодняшней игрой в нападении. Чего не скажешь о защите. И здесь дело не в том, что мы делали, а в том, как мы это делали. Мы знали, как именно «Парма» играет и как этому можно противостоять, но выполнять план на игру в защите в первой половине мы должны были гораздо лучше. Как только мы включили нужный уровень интенсивности, ход игры поменялся», – приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги.

Напомним, «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Пармой» со счётом 89:85. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий пермского клуба Айзея Риз, который набрал 22 очка. На данный момент краснодарский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице группы «А», а «Парма» расположилась на строчку ниже – на пятом месте.