Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич рассказал, что не получилось у «Локомотива-Кубань» в матче с «Пармой»

Секулич рассказал, что не получилось у «Локомотива-Кубань» в матче с «Пармой»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился мнением о матче с «Пармой» во втором этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В атаке нам очень тяжело давались трёхочковые, которые «Парма» позволяла нам бросать. Но, даже несмотря на низкий процент реализации, я доволен нашей сегодняшней игрой в нападении. Чего не скажешь о защите. И здесь дело не в том, что мы делали, а в том, как мы это делали. Мы знали, как именно «Парма» играет и как этому можно противостоять, но выполнять план на игру в защите в первой половине мы должны были гораздо лучше. Как только мы включили нужный уровень интенсивности, ход игры поменялся», – приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги.

Напомним, «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Пармой» со счётом 89:85. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий пермского клуба Айзея Риз, который набрал 22 очка. На данный момент краснодарский клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице группы «А», а «Парма» расположилась на строчку ниже – на пятом месте.

Единая лига ВТБ . Группа А
20 марта 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 85
Парма
Пермский край
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 19, Уайт - 15, Акун-Пёрселл - 12, Емченко - 11, Мартюк - 9, Елатонцев - 7, Щербенев - 5, Темиров - 4, Узинский - 4, Ндур - 3, Квитковских, Ведищев
Парма: Риз - 22, Джонсон - 14, Брайс - 13, Абдулбасиров - 12, Ильницкий - 10, Соломон - 8, Платунов - 6, Перевалов, Халтурин, Морозов, Тучков, Чебуркин
Сейчас читают:
«Мы не витаем в облаках». Евгений Пашутин — о поражении «Пармы» от «Локомотива-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android