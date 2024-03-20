Йовица Арсич объяснил, за счёт чего «Енисей» обыграл ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич подвёл итоги матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

«Мы смогли сыграть сбалансированно. Сделали на 9-10 подборов больше соперника. Обычно у нас всё хорошо с нападением и бросками, а вот защита при переходе и подборы хромают. Сегодня сумели добавить в обоих компонентах и добились победы.

Я не могу ничего сказать про ЦСКА, потому что не знаю, что происходит у них внутри. Про нас могу сказать, что мы начали быстрее двигать мяч, попали несколько трёхочковых. За счёт этого игроки получили уверенность», – приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.

ЦСКА впервые в истории уступил в Москве команде из Красноярска. Армейцы проиграли со счётом 65:74. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Джеремайя Мартин, который набрал 28 очков за 30 минут на паркете.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в группе «А», уступая лишь казанскому УНИКСу, «Енисей» замыкает турнирную таблицу, находясь на шестом месте.