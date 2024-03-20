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Йовица Арсич объяснил, за счёт чего «Енисей» обыграл ЦСКА в Единой лиге

Йовица Арсич объяснил, за счёт чего «Енисей» обыграл ЦСКА в Единой лиге
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Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич подвёл итоги матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Мы смогли сыграть сбалансированно. Сделали на 9-10 подборов больше соперника. Обычно у нас всё хорошо с нападением и бросками, а вот защита при переходе и подборы хромают. Сегодня сумели добавить в обоих компонентах и добились победы.

Я не могу ничего сказать про ЦСКА, потому что не знаю, что происходит у них внутри. Про нас могу сказать, что мы начали быстрее двигать мяч, попали несколько трёхочковых. За счёт этого игроки получили уверенность», – приводит слова Арсича официальный сайт Единой лиги.

ЦСКА впервые в истории уступил в Москве команде из Красноярска. Армейцы проиграли со счётом 65:74. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Джеремайя Мартин, который набрал 28 очков за 30 минут на паркете.

На данный момент ЦСКА занимает второе место в группе «А», уступая лишь казанскому УНИКСу, «Енисей» замыкает турнирную таблицу, находясь на шестом месте.

Единая лига ВТБ . Группа А
20 марта 2024, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
65 : 74
Енисей
Красноярский край
ЦСКА: М'Бай - 16, Тримбл - 13, Астапкович - 8, Жан-Шарль - 7, Джекири - 6, Ухов - 4, Руженцев - 3, Антонов - 3, Карданахишвили - 3, Хэнлан - 2, Михайловский, Курбанов
Енисей: Мартин - 28, Ратэн-Мэйс - 21, Хопкинс - 11, Балашов - 4, Долинин - 4, Бич - 3, Сонько - 3, Топтунов, Карпенко, Лобарев, Белянков, Загретдинов
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