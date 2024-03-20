Кайри Ирвинг оценил навыки Вембаньямы в защите

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг высказался о защитных навыках звезды «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы после матча команд (113:107), который состоялся сегодня, 20 марта.

«Вы должны убедиться в том, что он не успеет, потому что у него реакция защитника. Я не знаю, отработано ли это, но у него много успешных действий против хороших защитников и в работе один на один.

Я думал, что проведу бросок снизу после прохода, но в итоге он заблокировал его слева, потому что я посчитал, что он окажется справа. У него большой размах, и он закрывает большое пространство.

Мне нравится соревноваться с ним, потому что если ты сможешь обойти его, то обойдёшь любого в мире», — сказал Ирвинг на пресс-конференции.