Евролига, 20 марта: результаты игрового дня, турнирная таблица

Вчера, 20 марта, состоялись четыре встречи 30-го тура баскетбольной Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Фенербахче» (Турция) – «Барселона» (Испания) — 88:74;

«Монако» (Монако) – «Милан» (Италия) — 76:89;

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Панатинаикос» (Греция) — 80:98;

«Валенсия» (Испания) – «Бавария» (Германия) — 70:68.

Напомним, заключительный, 34-й тур регулярного чемпионата Евролиги пройдёт 11 и 12 апреля. «Финал четырёх» будет проведён в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона испанский клуб одолел «Олимпиакос» (79:78).

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