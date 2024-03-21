Евролига, 20 марта: результаты игрового дня, турнирная таблица
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Вчера, 20 марта, состоялись четыре встречи 30-го тура баскетбольной Евролиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
«Фенербахче» (Турция) – «Барселона» (Испания) — 88:74;
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2024, среда. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
88 : 74
Барселона
Барселона, Испания
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Хэйс, Биберович, Нуа, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Рубио, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Паркер, Ннаджи, Йокубайтис
«Монако» (Монако) – «Милан» (Италия) — 76:89;
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2024, среда. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
80 : 98
Олимпия Милан
Милан, Италия
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Холл, Джеймс
Олимпия Милан: Ло, Пойтресс, Бортолани, Тонут, Мелли, Напьер, Флаккадори, Холл, Шилдс, Миротич, Хайнс, Фойгтман
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Панатинаикос» (Греция) — 80:98;
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2024, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
76 : 89
Панатинаикос
Афины, Греция
Црвена Звезда: Смарт, Лазаревич, Теодосич, Ханга, Давидовац, Митрович , Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи
Панатинаикос: Калаицакис, Мораитис, Бальцеровски, Слукас, Папапетру, Грант, Нанн, Лессор, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Манцукас
«Валенсия» (Испания) – «Бавария» (Германия) — 70:68.
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2024, среда. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
70 : 68
Бавария
Мюнхен, Германия
Валенсия: Клавер, Рейверс, Прадилья, Андерсон, Лопес-Аростеги, Джонс, Инглис, Йович, Туре, Робертсон, Оджелей, Пэнгос
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Франсиско, Эдвардс, Гиффей, Радончич, Бонга, Больмаро, Лучич, Ибака, Вимберг, Харрис, Букер
Напомним, заключительный, 34-й тур регулярного чемпионата Евролиги пройдёт 11 и 12 апреля. «Финал четырёх» будет проведён в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». В финале прошлого сезона испанский клуб одолел «Олимпиакос» (79:78).
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