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Кевин Дюрант вышел на чистое восьмое место в истории НБА по набранным очкам

Кевин Дюрант вышел на чистое восьмое место в истории НБА по набранным очкам
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Филадельфию Сиксерс». На момент написания новости счёт на табло — 81:64 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз: Аллен - 32, Дюрант - 22, Букер - 18, О'Нил - 13, Бол - 10, Нуркич - 10, Ойбанкс - 4, Бил - 3, Литтл - 3, Thomas, Уэйнрайт, Родди, Гордон, Янг
Филадельфия Сиксерс: Убре - 18, Даутин - 12, Пэйн - 12, Мартин - 11, Каунсил - 10, Бамба - 9, Батюм - 8, Хилд - 7, Макси - 6, Лоури - 5, Рид - 4

Примечательно, что во время матча лёгкий форвард, один из лидеров «Финикса» Кевин Дюрант обошёл члена Зала славы и четырёхкратного чемпиона НБА Шакила О'Нила (28 596) и вышел на чистое восьмое место в истории лиги по количеству набранных очков за профессиональную карьеру.

Отметим, что в семёрку лучших входят такие баскетболисты, как Леброн Джеймс (40 179), Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643), Майкл Джордан (32 292), Дирк Новицки (31 560) и Уилт Чемберлен (31 419). В прошлом сезоне Леброн стал лучшим бомбардиром в истории Ассоциации.

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