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Финикс Санз — Филадельфия Сиксерс 115:102, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 21 марта

22 очка Дюранта и дабл-дабл Букера помогли «Финиксу» обыграть «Филадельфию»
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В ночь с 20 на 21 марта мск на площадке «Футпринт Центра» в американском Финиксе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Финикс Санз» переиграли «Филадельфию Сиксерс» со счётом 115:102.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз: Аллен - 32, Дюрант - 22, Букер - 18, О'Нил - 13, Бол - 10, Нуркич - 10, Ойбанкс - 4, Бил - 3, Литтл - 3, Thomas, Уэйнрайт, Родди, Гордон, Янг
Филадельфия Сиксерс: Убре - 18, Даутин - 12, Пэйн - 12, Мартин - 11, Каунсил - 10, Бамба - 9, Батюм - 8, Хилд - 7, Макси - 6, Лоури - 5, Рид - 4

Ключевыми стали вторая и третья четверть матча, которые «Санз» выиграли с разницей в 15 и в 11 очков соответственно.

Самым результативным игроком матча стал Грейсон Аллен («Финикс»), набравший 32 очка. 22 очка набрал лёгкий форвард «Санз» Кевин Дюрант, что позволило ему выйти на чистое восьмое место в истории лиги по количеству набранных очков за профессиональную карьеру. Третьим по результативности в матче стал также представляющий «Финикс» Девин Букер, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла — на его счету 18 очков, девять подборов и 11 результативных передач.

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