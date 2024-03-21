22 очка Дюранта и дабл-дабл Букера помогли «Финиксу» обыграть «Филадельфию»

В ночь с 20 на 21 марта мск на площадке «Футпринт Центра» в американском Финиксе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Финикс Санз» переиграли «Филадельфию Сиксерс» со счётом 115:102.

Ключевыми стали вторая и третья четверть матча, которые «Санз» выиграли с разницей в 15 и в 11 очков соответственно.

Самым результативным игроком матча стал Грейсон Аллен («Финикс»), набравший 32 очка. 22 очка набрал лёгкий форвард «Санз» Кевин Дюрант, что позволило ему выйти на чистое восьмое место в истории лиги по количеству набранных очков за профессиональную карьеру. Третьим по результативности в матче стал также представляющий «Финикс» Девин Букер, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла — на его счету 18 очков, девять подборов и 11 результативных передач.