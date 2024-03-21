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Голден Стэйт – Мемфис 137:116, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 21 марта

35 очков Джи Джи Джексона не помогли «Мемфису» обыграть «Голден Стэйт»
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Сегодня, 19 марта, в Сан-Франциско состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева одержали победу со счётом 137:116.

НБА - регулярный чемпионат
21 марта 2024, четверг. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
137 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 26, Томпсон - 23, Уиггинс - 22, Карри - 14, Джексон-Дэвис - 13, Пол - 12, Грин - 10, Пэйтон II - 4, Киньонес - 4, Муди - 3, Подзиемски - 2, Луни - 2, Спенсер - 2, Сантос, Шарич
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 35, Джексон - 28, Альдама - 27, Ларэвиа - 12, Бейн - 6, Джемисон - 4, Pereira - 2, Джарро - 2, Кончар

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джи Джи Джексон. На его счету 35 очков, пять подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Джарен Джексон-младший отметился 28 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал форвард Жонатан Куминга. Он набрал 26 очков, совершил пять подборов и отдал четыре передачи. Защитник Клэй Томпсон отметился 23 очками и двумя передачами.

После 68 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 36 победами и 32 поражениями. «Мемфис» расположился на 13-й строчке с 23 победами в 70 играх.

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