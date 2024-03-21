35 очков Джи Джи Джексона не помогли «Мемфису» обыграть «Голден Стэйт»

Сегодня, 19 марта, в Сан-Франциско состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Голден Стэйт Уорриорз» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева одержали победу со счётом 137:116.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джи Джи Джексон. На его счету 35 очков, пять подборов и три результативные передачи. Его партнёр по команде форвард Джарен Джексон-младший отметился 28 очками, четырьмя подборами и тремя передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал форвард Жонатан Куминга. Он набрал 26 очков, совершил пять подборов и отдал четыре передачи. Защитник Клэй Томпсон отметился 23 очками и двумя передачами.

После 68 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 36 победами и 32 поражениями. «Мемфис» расположился на 13-й строчке с 23 победами в 70 играх.