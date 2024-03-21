Турнирные расклады в НБА на 21 марта: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

14 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершится регулярный чемпионат, а уже 20-го начнётся раунд плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его раскладами. Напомним, первые шесть клубов из каждой конференции получают прямую путёвку в плей-офф. Команды, которые по итогам регулярного чемпионата займут 7–10 места, сыграют в турнире плей-ин.

В плей-ин победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй пары, после чего определится команда, которая окажется в плей-офф под восьмым посевом. Победитель второй пары напрямую выйдет в плей-офф под седьмым посевом. Плей-ин состоится с 16 по 19 апреля.

В Западной конференции участие в плей-офф на данный момент гарантировали следующие команды: «Оклахома-Сити Тандер», «Денвер Наггетс», «Миннесота Тимбервулвз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Сакраменто Кингз». На Востоке это «Бостон Селтикс», «Милуоки Бакс», «Кливленд Кавальерс», «Нью-Йорк Никс», «Орландо Мэджик» и «Индиана Пэйсерс».

В 1/4 финала Востока и Запада встретятся:

первая пара: первый посев — восьмой посев;

вторая пара: четвёртый посев — пятый посев;

третья пара: третий посев — шестой посев;

четвёртая пара: второй посев — седьмой посев.

В следующих этапах между собой сыграют соседние пары, а в финале плей-офф НБА встретятся победители конференций. Полуфиналы конференций начнутся 6–7 мая. Финал конференции запланирован на 21–22 мая, но может быть перенесён на 19–20 мая, если серия предыдущего раунда завершится досрочно.