Андрей Кириленко заложил в Москве капсулу времени Центра сборных команд РФБ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заложил капсулу времени в фундаменте строительной площадки Центра сборных команд РФБ. Позже он прокомментировал это событие. Напомним, Центр сборных команд РФБ планируют завершить строить к 2025 году.

«Совсем скоро у сборных команд страны появится свой дом — современный, комфортный и гостеприимный. Спортсмены смогут полноценно тренироваться и восстанавливаться, зрители — посещать значимые баскетбольные мероприятия (чемпионаты, первенства, кубки России и международные соревнования, которые будут в нём проводиться).

Ну а жители Внуково и ближайших районов — приобщаться к спорту, ведь Центр РФБ станет местом встречи для детей и для взрослых», — приводит слова Кириленко пресс-служба РФБ.