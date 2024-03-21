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Сергей Тараканов высказался о поражении ЦСКА в матче с «Енисеем»

Сергей Тараканов высказался о поражении ЦСКА в матче с «Енисеем»
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Чемпион Олимпийских игр — 1988 в Сеуле Сергей Тараканов дал оценку поражению ЦСКА в матче с «Енисеем».

«11 минут без мяча с игры? Ничего не можем сделать вообще. Два с половиной человека обыгрывают команду. Есть проблемы в защите, конечно же. Мне трудно понять, когда два человека набирают 50 очков за игру. И всё время находится какой-то герой, который против ЦСКА выдаёт матч жизни. Что Кулагин тогда выдал, что Димитриевич. Сейчас эти лидеры, если играют свою игру, то получают хорошие возможности. Они всё равно свои очки набирают, несмотря на то что их опекают главные персональщики: и Курбанов, один из лучших защищающихся, и Астапкович, и Ухов.

Я уж не говорю о том, что 65 очков. Обычно, когда к защите бывают претензии, в нападении ЦСКА всё равно набирает больше очков, чем пропускает. «Енисею» комплименты. И в защите очень неплохо играли, подстраховки хорошие, перехватов много, подборов. Несмотря на старт, где «Енисей» проигрывал 0:9, дальше им удалось сравнять — 13:13, и пошла борьба», — приводит слова Тараканова портал Legalbet.

Напомним, ЦСКА уступил «Енисею» со счётом 65:74 в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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