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Партизан — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:30 Мск
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Экс-игрок УНИКСа Марио Хезонья высказался на тему продолжения карьеры

Экс-игрок УНИКСа Марио Хезонья высказался на тему продолжения карьеры
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Экс-форвард казанского УНИКСа Марио Хезонья, ныне выступающий за «Реал», поделился мнением по поводу своей дальнейшей карьеры.

«Я действительно сейчас ни о чём не думаю. Сообщений очень много, и я благодарен всем болельщикам, которые следят за мной и уважают меня. Я пытаюсь выражать признательность игрой на площадке. Что касается следующего сезона, то пока я ничего не знаю. Я максимально сконцентрирован на нынешнем сезоне», — приводит слова Хезоньи Mozzart Sport.

В нынешнем сезоне Евролиги Марио к настоящему моменту принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 13,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 0,6 передачи.

Сегодня, 21 марта, «Реал» на выезде сыграет с «Партизаном». Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

Евролига. «Альба» — «Реал» Мадрид:

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