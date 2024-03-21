Экс-игрок УНИКСа Марио Хезонья высказался на тему продолжения карьеры

Экс-форвард казанского УНИКСа Марио Хезонья, ныне выступающий за «Реал», поделился мнением по поводу своей дальнейшей карьеры.

«Я действительно сейчас ни о чём не думаю. Сообщений очень много, и я благодарен всем болельщикам, которые следят за мной и уважают меня. Я пытаюсь выражать признательность игрой на площадке. Что касается следующего сезона, то пока я ничего не знаю. Я максимально сконцентрирован на нынешнем сезоне», — приводит слова Хезоньи Mozzart Sport.

В нынешнем сезоне Евролиги Марио к настоящему моменту принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 13,2 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 0,6 передачи.

Сегодня, 21 марта, «Реал» на выезде сыграет с «Партизаном». Начало встречи запланировано на 22:30 мск.

Евролига. «Альба» — «Реал» Мадрид: