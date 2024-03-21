На Кипре две команды замышляли умышленно проиграть матч

Две команды из Кипрской баскетбольной лиги (OPAP Basket League), PAEEK и Apollon, которые находятся рядом в турнирной таблице, замыслили заработать поражение в последней игре сезона, чтобы им не пришлось платить дополнительные выплаты игрокам и тренерам за выход в плей-офф. Они разработали этот план одновременно, не сговариваясь между собой. Об этом сообщает издание Basket News со ссылкой на кипрский «Репортёр».

Сообщается, что ситуация произошла на прошлой неделе. Две команды — PAEEK и Apollon — должны были сыграть между собой, но Apollon прибыл на матч с семью игроками в составе, а PAEEK — всего с пятью. Менеджеры команд заявили, что они якобы забыли взять с собой заявочные карточки игроков, которые представители лиги обязаны проверить перед игрой.

Решением спортивных функционеров матч был перенесён, но разбор ситуации продолжится в суде.

Вся ситуация произошла из-за того, что и PAEEK, и Apollon испытывают финансовые трудности. Обе команды хотели проиграть, чтобы остаться вне плей-офф, чтобы не платить игрокам команды и тренерскому штабу дополнительные выплаты.