Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

На Кипре две команды замышляли умышленно проиграть матч

На Кипре две команды замышляли умышленно проиграть матч
Аудио-версия:
Комментарии

Две команды из Кипрской баскетбольной лиги (OPAP Basket League), PAEEK и Apollon, которые находятся рядом в турнирной таблице, замыслили заработать поражение в последней игре сезона, чтобы им не пришлось платить дополнительные выплаты игрокам и тренерам за выход в плей-офф. Они разработали этот план одновременно, не сговариваясь между собой. Об этом сообщает издание Basket News со ссылкой на кипрский «Репортёр».

Сообщается, что ситуация произошла на прошлой неделе. Две команды — PAEEK и Apollon — должны были сыграть между собой, но Apollon прибыл на матч с семью игроками в составе, а PAEEK — всего с пятью. Менеджеры команд заявили, что они якобы забыли взять с собой заявочные карточки игроков, которые представители лиги обязаны проверить перед игрой.

Решением спортивных функционеров матч был перенесён, но разбор ситуации продолжится в суде.

Вся ситуация произошла из-за того, что и PAEEK, и Apollon испытывают финансовые трудности. Обе команды хотели проиграть, чтобы остаться вне плей-офф, чтобы не платить игрокам команды и тренерскому штабу дополнительные выплаты.

Материалы по теме
Евролига: расписание всех матчей 21 марта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android