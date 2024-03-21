Чемпион НБА: не нужно превращать игроков в фишки для рулетки

Легенда «Нью-Йорк Никс» Билл Брэдли, который после карьеры баскетболиста стал политиком, выразил обеспокоенность по поводу проникновения азартных игр в спорт.

«Я не думаю, что игроков следует превращать в фишки для рулетки. Это может в любой момент спровоцировать скандал. Да, азартные игры будут всегда, но узаконить их как центральную часть спорта противоречит ценностям игры», — приводит слова Брэдли издание Sports Illustrated со ссылкой на его интервью с журналистом Марком Стейном.

Билл выступал в «Нью-Йорке» в период с 1967 по 1977 год. За это время Брэдли дважды становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (1970, 1973). Один раз участвовал в Матче всех звёзд НБА (1973).