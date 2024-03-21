Ник Калатес установил единоличный рекорд по перехватам в Евролиге

Бывший баскетболист «Локомотива-Кубань» Ник Калатес, который сейчас выступает за турецкий «Фенербахче», набрал в среду, 20 марта, в игре против «Барселоны» 13 очков, сделал четыре подбора и два перехвата.

Бессменный лидер Евролиги по результативным передачам добавил ещё одно заметное достижение в свой список рекордов: его первый удачный перехват в игре вывел его на единоличное первое место в истории Евролиги.

В начале марта, в игре против «Басконии» Калатес сделал 434 перехвата в карьере, сравнявшись с экс-игроком «Панатинаикоса» Димитрисом Диамантидисом, который уже завершил карьеру.

Теперь у Калатеса 436 перехватов. В феврале Нику исполнилось 35 лет, но он продолжает играть ключевую роль в «Фенербахче», набирая в среднем 10,0 очка, 3,9 подбора, 6,1 передачи, 1,4 перехвата за последние семь туров.

Помимо «Фенербахче» и «Локомотива-Кубань», Калатес выступал за такие команды, как «Панатинаикос», «Мемфис Гриззлиз» и «Барселона». Он является бронзовым медалистом чемпионата Европы 2009 года в составе сборной Греции.

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