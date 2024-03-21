«Уралмаш» на выезде нанёс разгромное поражение «Астане» в матче Единой лиги

В Алма-Ате во дворце спорта им. Балуана Шолака завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого клуб «Астана» принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась уверенной победой гостей. Счёт матча — 96:61 (25:13, 25:17, 20:14, 26:17).

Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал защитник Вадим Щербак, на счету которого 12 очков. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал американский форвард Тайрелл Нэльсон. В его активе 23 очка.

В следующем туре «Астана» примет московский клуб МБА. Эта встреча пройдёт также в городе Алма-Ате. Матч состоится 24 марта и начнётся в 13:00 мск. «Уралмаш» в следующем туре на домашней арене сыграет с «Автодором». Встреча состоится 25 марта. Начало — в 17:15 мск.