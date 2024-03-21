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«Уралмаш» на выезде нанёс разгромное поражение «Астане» в матче Единой лиги

«Уралмаш» на выезде нанёс разгромное поражение «Астане» в матче Единой лиги
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В Алма-Ате во дворце спорта им. Балуана Шолака завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого клуб «Астана» принимал «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча закончилась уверенной победой гостей. Счёт матча — 96:61 (25:13, 25:17, 20:14, 26:17).

Единая лига ВТБ . Группа Б
21 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
61 : 96
Уралмаш
Екатеринбург
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Пушица, Щербак, Скиппер-Браун, Марчук, Гаврилов, Марчук, Андерсон, Айткали, Майдекин
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Уиттакер, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Прощенко

Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал защитник Вадим Щербак, на счету которого 12 очков. У гостей чаще всего кольцо соперников поражал американский форвард Тайрелл Нэльсон. В его активе 23 очка.

Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ. Календарь

В следующем туре «Астана» примет московский клуб МБА. Эта встреча пройдёт также в городе Алма-Ате. Матч состоится 24 марта и начнётся в 13:00 мск. «Уралмаш» в следующем туре на домашней арене сыграет с «Автодором». Встреча состоится 25 марта. Начало — в 17:15 мск.

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