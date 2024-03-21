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«Автодор» проиграл дома «Самаре» в матче Единой лиги

«Автодор» проиграл дома «Самаре» в матче Единой лиги
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В Саратове завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал баскетбольный клуб «Самару». Встреча закончилась победой гостей со счётом 70:66 (15:20, 12:19, 21:6, 22:21).

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Единая лига ВТБ . Группа Б
21 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
66 : 70
Самара
Самара
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Ньюмэн, Гаррет, Мавра, Фридзон
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Загорац, Умрихин, Роберсон
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