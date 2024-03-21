«Автодор» проиграл дома «Самаре» в матче Единой лиги

В Саратове завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Автодор» принимал баскетбольный клуб «Самару». Встреча закончилась победой гостей со счётом 70:66 (15:20, 12:19, 21:6, 22:21).

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