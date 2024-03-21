УНИКС на последних секундах вырвал победу у «Зенита» в Единой лиге

В Казани на арене «Баскет-холл» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались УНИКС и «Зенит». Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 91:90 (21:23, 27:28, 23:22, 20:17). Победу за несколько секунд до конца четвёртой четверти казанцам принёс французский форвард Луи Лабери, реализовавший трёхочковый бросок.

Самым результативным в составе казанцев стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. В его активе 32 очка, пять подборов и девять результативных передач. У «Зенита» чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Томас Эртель. На его счету 22 очка. Кроме того, он совершил два подбора и отдал 10 результативных передач.

В следующем туре УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт в Краснодаре и начнётся в 20:00 по московскому времени. «Зенит» в следующем туре в Москве сыграет с ЦСКА. Начало матча запланировано на 19:30 мск.