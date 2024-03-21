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УНИКС на последних секундах вырвал победу у «Зенита» в Единой лиге

УНИКС на последних секундах вырвал победу у «Зенита» в Единой лиге
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В Казани на арене «Баскет-холл» завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в рамках которого встречались УНИКС и «Зенит». Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 91:90 (21:23, 27:28, 23:22, 20:17). Победу за несколько секунд до конца четвёртой четверти казанцам принёс французский форвард Луи Лабери, реализовавший трёхочковый бросок.

Единая лига ВТБ . Группа А
21 марта 2024, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
91 : 90
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Димитриевич - 32, Рейнольдс - 23, Лабери - 16, Грин - 11, Бако - 8, Зайцев - 1, Найт, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев
Зенит: Эртель - 22, Хантер - 16, Дублевич - 15, Фрейзер - 9, Карасёв - 9, Жбанов - 8, Вольхин - 4, Морман - 3, Зубков - 2, Курич - 2, Герасимов, Клименко

Самым результативным в составе казанцев стал разыгрывающий Ненад Димитриевич. В его активе 32 очка, пять подборов и девять результативных передач. У «Зенита» чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Томас Эртель. На его счету 22 очка. Кроме того, он совершил два подбора и отдал 10 результативных передач.

Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ. Календарь

В следующем туре УНИКС встретится с «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт в Краснодаре и начнётся в 20:00 по московскому времени. «Зенит» в следующем туре в Москве сыграет с ЦСКА. Начало матча запланировано на 19:30 мск.

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