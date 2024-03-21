Уэйд Болдуин стал MVP 30-го тура Евролиги благодаря выдающемуся дабл-даблу

Американский защитник «Маккаби Тель-Авив» Уэйд Болдуин сделал в игре с АСВЕЛом в 30-м туре Евролиги дабл-дабл, продемонстрировал самый высокий показатель эффективности (PIR) для «Маккаби» в матчах Евролиги с 2006 года и был признан самым ценным игроком тура.

Уэйд Болдуин набрал в этой игре 30 очков, сделал 10 передач, пять подборов, два перехвата и заработал на себе девять фолов, что помогло его команде победить со счётом 98:90. Он забросил 9/15 двухочковых и 1/2 из-за дуги, реализовав 9/11 бросков со штрафной линии.

Уэйд Болдуин почти побил рекорд «Маккаби Тель-Авив» по показателю PIR в матчах Евролиги (46). Это достижение с 2006 года держит Тони Паркер, он набрал 47 PIR против… АСВЕЛа.

Бывший защитник «Баварии» и «Басконии» Уэйд Болдуин набирает в этом сезоне в среднем 17,7 очка и делает 5,2 передачи за игру.

В 29-м туре MVP стал ещё один игрок «Маккаби Тель-Авив» — Джош Небо.

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